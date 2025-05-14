Isparta'da İlginç Hırsızlık: Bisiklet Gitti, Ön Teker Kaldı!

Isparta'nın merkezi noktalarından biri olan Kaymakkapı Meydanı'nda ilginç bir bisiklet hırsızlığı olayı yaşandı. Hırsız veya hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bisikleti çalmayı başardı... ama sadece %90'ını!

Evet, yanlış duymadınız! Bisikletin ön tekerleği sadık bir dost gibi park alanında kalmayı tercih etti. Sahibinin kilitlediği ön tekerleği yerinden sökemeyen hırsızlar, "tamamı olmasa da çoğu bizimdir" diyerek bisikletin geri kalanını götürdü. Park alanında boynu bükük bir şekilde kalan ön tekerlek, görenleri hem güldürdü hem düşündürdü.

Vatandaşlar, "Demek ki sadece ön tekeri kilitlemek yetmiyor, bisikletin tamamını demirle kaynaştırmak lazım" şeklinde esprili yorumlar yaptı. Olay yerinden geçenler ise şaşkın bakışlarla, "Keşke arka tekeri de biraz sahiplenip tutabilseydi" diyerek hafif bir tebessümle yollarına devam etti.

Şu ana kadar bisikletin geri kalanı bulunamazken, ön tekerleğin sadakati takdir topladı. Kim bilir, belki de o ön tekerlek sayesinde bisiklet sahibini bulacaktır. Sonuç olarak, "Tek başına kilitli bir ön teker, yarım güvenliktir!" dersini bir kez daha öğrenmiş olduk.



