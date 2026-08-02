MENTEŞE MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN İMAM ÇAĞRISI: "CEMAATİMİZ VAR, İMAMIMIZ YOK!"

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Belence Köyü Menteşe Mahallesi’nde ikamet eden 82 yaşındaki Hamza Tülü, mahallelerinde yaşanan uzun süreli imam sorununa dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Mahallede güçlü bir cemaat potansiyeli olmasına rağmen bir yılı aşkın süredir imam ataması yapılmadığını belirten Tülü, yetkililerden yardım istedi.

"Cuma Günleri 50-60 Kişi Toplanıyoruz, İmamımız Yok"

Menteşe Mahallesi'nin bölgedeki en büyük cemaate sahip yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Hamza Tülü, camide namaz kıldıracak bir din görevlisi olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi. Tülü, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle aktardı:

"Bu memlekette cemaat olarak en büyük mahallenin Menteşe Mahallesi olduğuna inanıyorum. Örneğin, sadece bir cuma gününde camimizde belki 50-60 kişi toplanıyor. Ama maalesef bir imamımız yok. İmamımız gideli bir seneyi geçti. Şu anda namazlarımızı, bir şekilde mahalle bakkalımızın lojistik ve idari desteğiyle, onun idaresinde kılmaya çalışıyoruz."

"Lojman Bahane Edilmesin, Gerekirse En İyisini Yaparım!"

Yetkililerin mahallere imam atamama gerekçesi olarak lojman eksikliğini öne sürdüğünü belirten Tülü, bu sorunun çözümü için taşın altına elini koymaya hazır olduğunu vurguladı. Devlet yetkililerinden ve ilgili kurumlardan destek beklediğini ifade eden Tülü, gerekirse lojman yapımını kendisinin üstlenebileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bize imam vermemelerinin en önemli sebebi olarak lojmanımızın olmadığını öne sürüyorlar. Hatta ve hatta böyle bir şey (lojman yapımı) yapılmaya kalkışılsa, kendi imkanlarım dahilinde bunu desteklerim. Sizlerin desteğiyle, sizlerin yardımıyla en iyisini yaparız diyerekten düşünüyorum. Yeter ki mahallemize bir imam-hatip atansın."

Menteşe Mahallesi sakinleri, dini vecibelerini huzur içinde yerine getirebilmek adına Isparta İl Müftülüğü ve yetkili makamlardan en kısa sürede mahallelerine bir imam-hatip görevlendirilmesini talep ediyor.



