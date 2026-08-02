ISPARTA’DA "YÜZME BİLMEYEN KALMASIN" SEFERBERLİĞİ

ISPARTA’DA "YÜZME BİLMEYEN KALMASIN" SEFERBERLİĞİ
ISPARTA
G.Tarihi: 07.07.2026 00:45
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ISPARTA’DA "YÜZME BİLMEYEN KALMASIN" SEFERBERLİĞİ: ÜCRETSİZ KURSLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen ücretsiz yüzme kursları ve havuz hizmetleriyle vatandaşlara kapılarını açmaya devam ediyor. Spor komplekslerinde sunulan bu anlamlı hizmet sayesinde 7'den 70'e yüzlerce Ispartalı, modern tesislerde profesyonel spor eğitimi alma imkanı buluyor. Havuzlardan yararlanmak isteyen vatandaşların e-Devlet kapısı üzerinden kolayca başvuruda bulunabileceği açıklandı.

Yılın 12 Ayı Kesintisiz ve Tamamen Ücretsiz Eğitim

Kursların işleyişi ve sağlanan imkanlar hakkında detaylı bilgiler veren Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Soner Sağlam, çocuklardan yetişkinlere kadar çok geniş bir kitleye hitap ettiklerini belirtti. Havuz hizmetlerinin yılın 12 ayı boyunca kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Sağlam, şunları söyledi:
"7'den 70'e tüm insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize hitap ediyoruz. Bakanlığımız bünyesinde sunulan tüm bu kurslarımız tamamen ücretsizdir. Eğitimlerimizi alanında uzman, profesyonel antrenörlerimiz eşliğinde yürütüyoruz."

Şampiyonlar Bu Havuzda Yetişiyor

Tesislerin sadece hobi amaçlı değil, aynı zamanda profesyonel sporcular yetiştirmek amacıyla da kullanıldığını ifade eden Antrenör Soner Sağlam, profesyonel ve lisanslı sporcuların haftanın 6 günü boyunca yoğun bir eğitimden geçtiğini aktardı. Çocukların su yeteneklerini yakından takip ettiklerini belirten Sağlam, planlı ve programlı çalışmalarla sporcuları Türkiye Şampiyonaları'na ve ulusal müsabakalara hazırlayarak madalyalar hedeflediklerini dile getirdi.

Her İhtiyaca Uygun Program: Hobi, Yetişkin ve Serbest Kullanım

Havuzda her vatandaşın ihtiyacına göre farklı programlar uygulanıyor:
  • Yetişkin Kursları: Yetişkin bireyler ve vatandaşlar, haftada en az 2 gün olacak şekilde açılan özel kontenjanlara başvurabiliyor.
  • Hobi ve Eğitim Kursları: Yüzmeyi sadece bir yarış sporu olarak değil, hobi ve temel el becerisi olarak öğrenmek isteyen çocuklar için özel eğitim programları düzenleniyor.
  • Serbest Kullanım: Eğitimlerin yanı sıra havuz, belirlenen programlar dahilinde vatandaşların serbest kullanımına da açılıyor.

Kursiyerler Memnun: "Yüzme Hem Zihne Hem Bedene İyi Geliyor"

Ücretsiz yüzme kurslarına katılan geleceğin sporcuları ve kursiyerler ise havuzda geçirdikleri vaktin kendilerine hem fiziksel hem de zihinsel anlamda çok iyi geldiğini ifade ediyor.
Uzun süredir havuzdan faydalandığını belirten bir kursiyer, "Yüzme sporu tüm kaslarımızı çalıştırıyor, boyumuzun uzamasına katkı sağlıyor, odaklanmamızı ve mental gelişimimizi destekliyor. Bizlere bu imkanı sunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve antrenörlerimize çok teşekkür ederiz" diyerek akranlarına yüzme sporuna başlama çağrısında bulundu.
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