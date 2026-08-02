Yılın 12 Ayı Kesintisiz ve Tamamen Ücretsiz Eğitim

"7'den 70'e tüm insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize hitap ediyoruz. Bakanlığımız bünyesinde sunulan tüm bu kurslarımız tamamen ücretsizdir. Eğitimlerimizi alanında uzman, profesyonel antrenörlerimiz eşliğinde yürütüyoruz."

Şampiyonlar Bu Havuzda Yetişiyor

Her İhtiyaca Uygun Program: Hobi, Yetişkin ve Serbest Kullanım

Yetişkin Kursları: Yetişkin bireyler ve vatandaşlar, haftada en az 2 gün olacak şekilde açılan özel kontenjanlara başvurabiliyor.

Yetişkin bireyler ve vatandaşlar, haftada en az 2 gün olacak şekilde açılan özel kontenjanlara başvurabiliyor. Hobi ve Eğitim Kursları: Yüzmeyi sadece bir yarış sporu olarak değil, hobi ve temel el becerisi olarak öğrenmek isteyen çocuklar için özel eğitim programları düzenleniyor.

Yüzmeyi sadece bir yarış sporu olarak değil, hobi ve temel el becerisi olarak öğrenmek isteyen çocuklar için özel eğitim programları düzenleniyor. Serbest Kullanım: Eğitimlerin yanı sıra havuz, belirlenen programlar dahilinde vatandaşların serbest kullanımına da açılıyor.

Kursiyerler Memnun: "Yüzme Hem Zihne Hem Bedene İyi Geliyor"

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen ücretsiz yüzme kursları ve havuz hizmetleriyle vatandaşlara kapılarını açmaya devam ediyor. Spor komplekslerinde sunulan bu anlamlı hizmet sayesinde 7'den 70'e yüzlerce Ispartalı, modern tesislerde profesyonel spor eğitimi alma imkanı buluyor. Havuzlardan yararlanmak isteyen vatandaşların e-Devlet kapısı üzerinden kolayca başvuruda bulunabileceği açıklandı.Kursların işleyişi ve sağlanan imkanlar hakkında detaylı bilgiler veren Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Soner Sağlam, çocuklardan yetişkinlere kadar çok geniş bir kitleye hitap ettiklerini belirtti. Havuz hizmetlerinin yılın 12 ayı boyunca kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Sağlam, şunları söyledi:Tesislerin sadece hobi amaçlı değil, aynı zamanda profesyonel sporcular yetiştirmek amacıyla da kullanıldığını ifade eden Antrenör Soner Sağlam, profesyonel ve lisanslı sporcuların haftanın 6 günü boyunca yoğun bir eğitimden geçtiğini aktardı. Çocukların su yeteneklerini yakından takip ettiklerini belirten Sağlam, planlı ve programlı çalışmalarla sporcuları Türkiye Şampiyonaları'na ve ulusal müsabakalara hazırlayarak madalyalar hedeflediklerini dile getirdi.Havuzda her vatandaşın ihtiyacına göre farklı programlar uygulanıyor:Ücretsiz yüzme kurslarına katılan geleceğin sporcuları ve kursiyerler ise havuzda geçirdikleri vaktin kendilerine hem fiziksel hem de zihinsel anlamda çok iyi geldiğini ifade ediyor.Uzun süredir havuzdan faydalandığını belirten bir kursiyer, "Yüzme sporu tüm kaslarımızı çalıştırıyor, boyumuzun uzamasına katkı sağlıyor, odaklanmamızı ve mental gelişimimizi destekliyor. Bizlere bu imkanı sunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve antrenörlerimize çok teşekkür ederiz" diyerek akranlarına yüzme sporuna başlama çağrısında bulundu.