Isparta’nın yaz enerjisi 98.6 frekansında yükseliyor
Radyo Isparta 98.6 FM, yaz aylarının enerjisini nostaljinin unutulmayan melodileriyle buluşturuyor. Geçmişten bugüne hafızalara kazınan şarkılar, gün boyunca Isparta ve çevresinde dinleyicilere eşlik ediyor.
Yaz yolculuklarının vazgeçilmez frekansı
Sıcak yaz günlerinde aracınızla yola çıktığınızda, iş yerinizde çalışırken veya akşam saatlerinde keyif yaparken Radyo Isparta 98.6 sizi yılların eskitemediği şarkılarla karşılıyor.
70’ler, 80’ler, 90’lar ve 2000’lerin sevilen eserleriyle hazırlanan özel müzik akışı, dinleyenleri geçmişin en güzel anılarına götürüyor.
Isparta’dan Akdeniz’e uzanan güçlü ses
Yerel yayıncılığın sıcaklığını güçlü yayın anlayışıyla birleştiren Radyo Isparta, sadece şehir merkezine değil geniş bir bölgeye hitap eden yayın anlayışıyla dikkat çekiyor.
Isparta başta olmak üzere Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Antalya hattı ve Akdeniz Bölgesi’nin birçok noktasındaki dinleyiciler, 98.6 FM frekansında aynı müzik keyfinde buluşuyor.
Markanızın sesi binlerce kişiye ulaşsın
Radyo reklamları, işletmelerin bölgedeki müşterilerine ulaşmasında hâlâ en etkili tanıtım yöntemlerinden biri olmaya devam ediyor.
Radyo Isparta 98.6 FM’de yayınlanan reklamlar; firma bilinirliğinin artmasına, kampanyaların duyurulmasına ve işletmelerin hedef kitlesine ulaşmasına katkı sağlıyor.
Restoranlardan mağazalara, otomotivden hizmet sektörüne kadar birçok işletme için radyo reklamları, günün farklı saatlerinde potansiyel müşterilere ulaşma fırsatı sunuyor.
Sizin de sesiniz Radyo Isparta ile duyulsun!
Radyo Isparta 98.6 FM
Bir frekanstan fazlası... Anılar, müzik ve bölgenin güçlü sesi.