Isparta’nın yaz enerjisi 98.6 frekansında yükseliyor

Radyo Isparta 98.6 FM, yaz aylarının enerjisini nostaljinin unutulmayan melodileriyle buluşturuyor. Geçmişten bugüne hafızalara kazınan şarkılar, gün boyunca Isparta ve çevresinde dinleyicilere eşlik ediyor.

70’ler, 80’ler, 90’lar ve 2000’lerin sevilen eserleriyle hazırlanan özel müzik akışı, dinleyenleri geçmişin en güzel anılarına götürüyor.

Sıcak yaz günlerinde aracınızla yola çıktığınızda, iş yerinizde çalışırken veya akşam saatlerinde keyif yaparken Radyo Isparta 98.6 sizi yılların eskitemediği şarkılarla karşılıyor.

Isparta’dan Akdeniz’e uzanan güçlü ses

Yerel yayıncılığın sıcaklığını güçlü yayın anlayışıyla birleştiren Radyo Isparta, sadece şehir merkezine değil geniş bir bölgeye hitap eden yayın anlayışıyla dikkat çekiyor.

Isparta başta olmak üzere Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Antalya hattı ve Akdeniz Bölgesi’nin birçok noktasındaki dinleyiciler, 98.6 FM frekansında aynı müzik keyfinde buluşuyor.