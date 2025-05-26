Memurlar Dikkat! AYM 3600 Ek Gösterge Şartını İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, devlet memurlarının 3600 ek göstergeden faydalanmasını sınırlayan önemli bir düzenlemeyi iptal etti. “15 Ocak 2023’ten önce atanmış olma” şartı getiren düzenleme, Anayasa'ya aykırı bulunarak 6 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde iptal edildi.

Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İptal edilen hüküm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 7417 sayılı Kanunla eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alıyordu. Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınan davada, aynı statüdeki memurlar arasında atama tarihlerine göre ayrım yapıldığı, bunun da eşitlik ilkesine ve mülkiyet hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle düzenlemenin iptali istendi.

AYM: Nesnel ve Makul Bir Temel Yok

Yüksek Mahkeme, kararında 3600 ek göstergeden sadece 15 Ocak 2023’ten önce atananların yararlanmasının, bu tarihten sonra atananlar için haksız bir ayrım oluşturduğunu belirtti. Uygulamadaki farklılığın “nesnel ve makul bir temele dayanmadığı” ifade edildi.

Ayrıca kararda, söz konusu uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve mülkiyet hakkını zedelediği vurgulandı. Bu gerekçelerle düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi.

6 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı iptal kararı, düzenlemenin yerine yeni bir yasal düzenleme yapılabilmesi için 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte hükümetin yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağı merak konusu.