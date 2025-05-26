Tales Fen Yarışması’nda Büyük Başarı: Elif Çelik Türkiye 4.’sü, Yiğit Ünal Türkiye 5.’si Oldu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde eğitim veren Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu, Uluslararası Tales Fen Yarışması’nda gurur verici bir başarıya imza attı. 5. sınıf öğrencilerinden Elif Çelik ve Yiğit Ünal, tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye çapında binlerce öğrenci arasından sıyrıldı.

Elif Çelik yarışmada Türkiye 4.’sü, Yiğit Ünal ise Türkiye 5.’si olarak okulunun ve ilçesinin adını başarıyla duyurdu.

Türkiye genelinde her yıl binlerce öğrencinin katılım sağladığı Uluslararası Tales Fen ve Matematik Yarışmaları, alanında uzman öğretmenlerce hazırlanan sorularla öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu önemli başarılarının karşılığında Elif Çelik ve Yiğit Ünal, şu ödüllere layık görüldüler:

Tek seferlik eğitim desteği bursu

Derslig PRO üyeliği

Madalya ve başarı sertifikası

Tales müzelerine (Aydın, Ankara, Şanlıurfa) ücretsiz giriş hakkı

Okullarına kazandırılan iki adet kurum plaketi

Öğrenciler sadece fen alanında değil, Uluslararası Tales Matematik Yarışması’nda da üstün performans gösterdi. Yiğit Ünal Türkiye 17.’si, Elif Çelik ise Türkiye 102.’si olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Bu başarıyla Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu, bilimsel alandaki yetenekli öğrencileriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Öğrencilerin bu başarısı, okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından büyük bir gururla karşılandı.



