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Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı! İşte yeni maaşlar...

Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı! İşte yeni maaşlar...
ISPARTA
G.Tarihi: 13.01.2023 12:56
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Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı! İşte yeni maaşlar...

TBMM, milyonlarca memur, emekli ve çalışanın beklediği, bu kesimlere 300 milyar liralık kaynak aktaran yasayı kabul etti. Böylece memur ve emekliler bu ay maaşlarını yüzde 30 zamlı alacak. 

En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 lira olacak. Sıra zamlı maaşların ödenmesine geldi. Takvim de belli oldu. İşte yasalaşan yeni memur maaşlarında ortaya çıkan tablo...

Bu ay memurların ve emeklilerin maaşları artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre artışları yüzde 15.4, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 olurken, refah payı eklenerek bu oran yüzde 30'a yükseltiliyor. 

Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi de yüzde 57'yi aşan artışla 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılıyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla hayata geçirildi.
Hafta başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme, dün de Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı. Başkan Erdoğan tarafından onaylanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme kapsamında ek iyileştirmeler Ocak ayı ödeme döneminden başlatıldığı için bu ayki maaşlara yansıtılacak.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?
Memurlar zamlı aylıklarını 14 günlük zam farklarıyla birlikte ayın 15'inde hesabında görecek. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zammın yansıtıldığı aylıklarını alacak.

NASIL HESAPLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 zam oranı yansıtılacak. Her ay verilen ve maaşın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek. Eğer ek ödeme dahil aylık 5 bin 500 liranın altındaysa 5 bin 500 liraya tamamlanarak ödeme yapılacak.

MEMUR EMEKLİSİNE DE FARK
Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ayki ödemeler enflasyon verileri beklendiğinden zam yansıtılmadan yapıldı. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

BİR FARK DA EK GÖSTERGE İLE
15 Ocak'ta ayrıca kamu çalışanlarına yönelik ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe giriyor. Yeni ek göstergeler memurlara ve memur emeklilerine bu tarihten itibaren yansıtılacak. Memur emeklileri yüzde 30 zam ile oluşan farkın yanısıra bir farkı da ek gösterge ile alacak.
Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanlardan 25 yıl hizmeti olanların 2 bin 463, 30 yıl hizmeti olanların 2 bin 587 lira emekli aylığı farkı olacak.

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
SSK EMEKLİLERİ
Tahsis numarasının son rakamı: 9
Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 7
Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak
 Tahsis numarasının son rakamı: 5
Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 3
Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 1
Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak
 Tahsis numarasının son rakamı: 8
Ödemenin yapılacağı gün: 22 Ocak
 Tahsis numarasının son rakamı: 6
Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak
 Tahsis numarasının son rakamı: 4
Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 2
Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 0
Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Tahsis numarasının son rakamı: 9, 7, 5
Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak
 Tahsis numarasının son rakamı: 3, 1
Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 8, 6, 4
Ödemenin yapılacağı gün: 27 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 2, 0
Ödemenin yapılacağı gün: 28 Ocak
 
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