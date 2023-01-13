RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

NASIL HESAPLANACAK?

MEMUR EMEKLİSİNE DE FARK

BİR FARK DA EK GÖSTERGE İLE

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

SSK EMEKLİLERİ

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

TBMM, milyonlarca memur, emekli ve çalışanın beklediği, bu kesimlere 300 milyar liralık kaynak aktaran yasayı kabul etti. Böylece memur ve emekliler bu ay maaşlarını yüzde 30 zamlı alacak.En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 lira olacak. Sıra zamlı maaşların ödenmesine geldi. Takvim de belli oldu. İşte yasalaşan yeni memur maaşlarında ortaya çıkan tablo...Bu ay memurların ve emeklilerin maaşları artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre artışları yüzde 15.4, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 olurken, refah payı eklenerek bu oran yüzde 30'a yükseltiliyor.Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi de yüzde 57'yi aşan artışla 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılıyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla hayata geçirildi.Hafta başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme, dün de Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı. Başkan Erdoğan tarafından onaylanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Düzenleme kapsamında ek iyileştirmeler Ocak ayı ödeme döneminden başlatıldığı için bu ayki maaşlara yansıtılacak.Memurlar zamlı aylıklarını 14 günlük zam farklarıyla birlikte ayın 15'inde hesabında görecek. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zammın yansıtıldığı aylıklarını alacak.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 zam oranı yansıtılacak. Her ay verilen ve maaşın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek. Eğer ek ödeme dahil aylık 5 bin 500 liranın altındaysa 5 bin 500 liraya tamamlanarak ödeme yapılacak.Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ayki ödemeler enflasyon verileri beklendiğinden zam yansıtılmadan yapıldı. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılacak.15 Ocak'ta ayrıca kamu çalışanlarına yönelik ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe giriyor. Yeni ek göstergeler memurlara ve memur emeklilerine bu tarihten itibaren yansıtılacak. Memur emeklileri yüzde 30 zam ile oluşan farkın yanısıra bir farkı da ek gösterge ile alacak.Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanlardan 25 yıl hizmeti olanların 2 bin 463, 30 yıl hizmeti olanların 2 bin 587 lira emekli aylığı farkı olacak.Tahsis numarasının son rakamı: 9Ödemenin yapılacağı gün: 17 OcakTahsis numarasının son rakamı: 7Ödemenin yapılacağı gün: 18 OcakTahsis numarasının son rakamı: 5Ödemenin yapılacağı gün: 19 OcakTahsis numarasının son rakamı: 3Ödemenin yapılacağı gün: 20 OcakTahsis numarasının son rakamı: 1Ödemenin yapılacağı gün: 21 OcakTahsis numarasının son rakamı: 8Ödemenin yapılacağı gün: 22 OcakTahsis numarasının son rakamı: 6Ödemenin yapılacağı gün: 23 OcakTahsis numarasının son rakamı: 4Ödemenin yapılacağı gün: 24 OcakTahsis numarasının son rakamı: 2Ödemenin yapılacağı gün: 25 OcakTahsis numarasının son rakamı: 0Ödemenin yapılacağı gün: 26 OcakTahsis numarasının son rakamı: 9, 7, 5Ödemenin yapılacağı gün: 25 OcakTahsis numarasının son rakamı: 3, 1Ödemenin yapılacağı gün: 26 OcakTahsis numarasının son rakamı: 8, 6, 4Ödemenin yapılacağı gün: 27 OcakTahsis numarasının son rakamı: 2, 0Ödemenin yapılacağı gün: 28 Ocak