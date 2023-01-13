YÖK BÖYLE BİR LEZZET - ÖZGÜR USTA'DAN NEFİS MANGAL LEZZETLERİ

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Isparta'da nefis Adana dürüm ve mangalda pişmiş ciğer,tavuk şiş yiyebileceğiniz bir yer arıyorsanız işte size on numara durak. Efsane lezzetleri ile Özgür Usta'nın yeri Sokak Lezzetleri ''Yok böyle bir lezzet'' dedirten yöresel baharatların yeraldığı bu menüleri yiyen tekrar tekrar buraya uğruyor yada yakın bir mesafede ise sipariş verebiliyor.Hakimi doktoru memuru öğretmeninden öğrencisine askerine kadar gelen herkes Isparta'da bu lezzete adeta bayılıyor!Katkısız organik baharatlarla hazırlanan ve mangal ateşinde pişen etleri Özgür Usta büyük bir özenle ve el emeğiyle hazırlıyor. Mangalda pişen Adana ,ciğer ve tavuk şişleri isteyen vatandaşlara salata ile birlikte tabakta da servis ediyor.