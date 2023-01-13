Toplantının başında bir konuşma yapan Vali Baruş “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun temel amacı; işgücü piyasasındaki durumu değerlendirerek işverenlerin ihtiyaç duyduğu iş gücünün, gerekli niteliklere haiz şekilde donanımlı kılınarak temin etmek, ekonomimize, Isparta’mızın iktisadi hayatına istihdam anlamında katkı sağlamaktır. Bu çerçevede yaptığımız değerlendirmelerde mesleki eğitimin de önemli bir yer tuttuğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü mesleki eğitim işverenimizin ihtiyacı olan donanımlı personel ihtiyacının karşılanmasında son derece önemli bir konumda. Bugün de yapacağımız toplantıda bu konular başta olmak üzere ilimizin işgücü piyasası durumu, 2022 yılında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu faaliyet raporunda temas edilen önemli konuların görüşülmesi, 2023 yılında açılması planlanan mesleki eğitim kursları ile ilgili mesleki eğitim planı çalışmalarının görüşülmesi, engelli ve eski hükümlü işçi çalıştırmayan işverenlere kesilen idari para cezalarını kullandırmaya yetkili komisyona gönderilmek üzere engelli eski hükümlü projelerinin değerlendirilmesi, kurul tarafından gerçekleştirilen denetimlerin görüşülmesi şeklinde olacak. Bu hususlara temas ettikten sonra mesleki eğitim bölümünde de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Eğitim Akreditasyon programları kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinde yapılacak iş temelli öğrenme faaliyetlerine öğrencilerimizin katılımlarının değerlendirilmesi ve son olarak da mesleki ve teknik eğitim veren liselerin mevcut durumunu değerlendireceğiz” dedi.