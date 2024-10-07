Emekli Maaşlarında Flaş Düzenleme: AK Parti’den Önemli Açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilerin maaşlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Güler, 2024 yılında emekli olacakların, 2025 yılında emekli olacaklara göre daha yüksek maaş almasına dair çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kanal 7’de yaptığı açıklamada Güler, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nda farklı statülerdeki emeklilerin maaşları arasında 2024-2025 döneminde fark olduğunu tespit ettik,” dedi. Emeklilik başvurularında yaşanan artışa dikkat çeken Güler, bu durumun detaylı bir etki analizinin yapılmasını gerektirdiğini ve elde edilen verilerle yeni bir yol haritası oluşturulacağını söyledi.

Güler, emeklilik sisteminde sürdürülebilirlik ve hakkaniyetin sağlanması gerektiğini vurgularken, emekli maaşlarını artırmaya yönelik düzenlemelerin yapılacağını da ifade etti. Önümüzdeki haftalarda bu konuda detaylı bir raporun açıklanacağı belirtildi.