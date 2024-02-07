"Mehmet Sabah, Eğirdir Belediye Meclisi'nde Veda Toplantısında Onurlandırıldı"Uzun yıllardır Eğirdir Belediyesi Yazıişleri Müdürlüğü görevini üstlenen Mehmet Sabah, Antalya İli'ne tayini nedeniyle düzenlenen veda toplantısında onurlandırıldı. Eğirdir Belediye Meclisi'nin 2024 yılı Şubat ayı toplantısı, Belediye Başkanı Veli GÖK'ün başkanlığında gerçekleşti.Yazıişleri Müdürü Mehmet Sabah, Antalya'ya atanması sebebiyle son kez Belediye Meclisi toplantısına katıldı. Başkan GÖK, Mehmet Sabah'a Eğirdir Belediyesi'nde verdiği uzun yıllar boyunca gösterdiği hizmetler için teşekkür etti. Başkan, "Belediyemiz Yazıişleri Müdürü olarak göstermiş olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinizde başarılar dilerim." diyerek Mehmet Sabah'a plaket takdim etti.Mehmet Sabah, Başkan GÖK, meclis üyeleri, birim müdürleri ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Allahaısmarladık. Her zaman Antalya’da bir eviniz var, sizleri orada misafir etmekten onur duyacağım. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullanarak veda etti. Başkan ve mesai arkadaşları, Mehmet Sabah'ı alkışlarla uğurlayarak veda etti.Eğirdir Belediye Meclisi'nin gündemi, Mehmet Sabah'ın veda toplantısının ardından diğer maddelerin görüşülmesiyle devam etti.