"Iyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Konularında Açıklamalarda Bulundu"

Iyi Parti'nin Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin birinci yıldönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Tural, deprem sonrası alınması gereken önlemler ve kentsel dönüşüm konularına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bugün, 6 Şubat, 11 ili etkileyen büyük bir felaketin yıldönümü. Yaşanan tecrübelerimize rağmen hala önlemler alınamıyor. Deprem, bir doğa olayıdır ve oluşumunu engellemek imkansızdır; ancak, dirençli yapılaşma kültürüyle yıkıma karşı koymak mümkündür. Isparta birinci derece deprem kuşağında ve uzmanlar, çevresindeki fay hatlarının tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, zemin özelliklerini incelemek ve mevcut yapı stoğunu değerlendirmek amacıyla deprem master planını hazırlayacağız."

Tural, kentsel dönüşüm konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde yeni imar alanları açmayacaklarını belirterek, "Dönüşümü özendirerek, ada bazlı kentsel dönüşüme odaklanacağız ve şehri yeniden dizayn edeceğiz. Belediye bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurarak, depreme dayanıklı binaların güçlendirme çalışmalarını etkin şekilde yürüteceğiz. Amaç, insanların güvenli bir yaşam kültürünü benimsemelerini sağlamak." dedi.