"Isparta Valisi Aydın Baruş: 6 Şubat Depremi Asrın Felaketi Olarak Kayıtlara Geçti"Isparta Valisi Aydın Baruş, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde AFAD İl Müdürlüğü'nde Afet Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, depremin ardından yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.Vali Baruş, basın açıklamasında felaket sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başladı. Depremin, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş Pazarcık merkezli, 6.5 büyüklüğündeki Gaziantep Islahiye ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş Elbistan depremlerinin aynı gün meydana geldiği büyük bir felaket olduğunu vurguladı.Vali Baruş, depremin etki alanının 120 bin km2 olduğunu ve etkilenen kişi sayısının 14 milyon olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu büyük felaket karşısında hızlı bir şekilde bir araya gelip dayanışma gösterdiğini ve devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade etti. Isparta'nın da deprem bölgesine yardımcı olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte harekete geçtiğini belirtti.Deprem sonrasında Isparta'dan bölgeye gönderilen kamu personeli sayısının 1.180 olduğunu açıklayan Vali Baruş, depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarının Isparta'da karşılandığını ve halen 6.800'den fazla afet bölgesi vatandaşının Isparta'da yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.Vali Baruş, deprem sonrasında yapılan çalışmaları anlatırken, Isparta'nın depreme hazırlık durumunu değerlendirdi. Her yıl yenilenen risk azaltma planları, toplanma alanları, konteynır kent ve çadır kent alanları gibi tedbirlerin alındığını söyledi. Ayrıca, Isparta'nın zemin yapısı, yapı stoğu, riskli binaların güçlendirme yöntemleri gibi konuları içeren bir rapor oluşturulacağını ve bu raporun hayata geçirilmesi için yerel yönetimlere duyurulacağını belirtti.Vali Baruş, konuşmasını, "Bu çalışmaların belli bir disiplin altında yapılması son derece önemli. Herkes evini ne kadar sağlıklı inşa ederse yarın bu afet olduğu zaman üzülmek durumunda kalmayacaktır." ifadeleriyle tamamladı.