MEB'den son dakika açıklaması: Pedagojik formasyon kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika formasyon açıklaması geldi. Buna göre, pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verildi. Bu son dakika gelişmesi üzerine vatandaşlar ve öğrenciler 'formasyon kaldırıldı mı?' sorularını internet üzerinden aratıyor. İşte detaylar...



Son dakika haberi: MEB'den pedagojik formasyon kararı! Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verildi.



FORMASYON KALDIRILDI MI? MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere, 2023 eğitim vizyon belgesinde sertifikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulamasının kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde program açılması hedefine yer verilmişti.

Ancak, bu hedefin uygulamaya geçmemesi nedeniyle uzunca bir süredir durum belirsizliğini koruyordu. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tüm üniversitelere bildirilmiştir.



PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, öğretmen olmak isteyen, fakat bölümü öğretmenlik alanlarından biri olmayan eğitim fakültesi dışında okuyan öğrencilere verilen bir programdır.

