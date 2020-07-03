Hem işverenlerin ve hem de işçilerin uzatma işleminin yapılması için başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır, Ancak kısa çalışma uzatma işlemi Kurumumuz tarafından mevcut başvurulara istinaden otomatik olarak yapılacağından kısa çalışma süresinin uzatılmasından yararlanmak istemeyen, işletmenin faaliyetine başlaması nedeniyle kısa çalışmayı erken sonlandıran veya işçi sayıları, çalışma sürelerinde değişiklik olan işverenlerimiz yersiz / fazla ödeme oluşmaması için bu durumu İl Müdürlüğümüze yazılı veya elektronik ortamda en seri şekilde bildirmesi gerekmektedir

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Saygılarımızla.

30 Haziran 2020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Karar ile yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi bir ay uzatılmıştır.Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde daha önce aynı gerekçeyle uygulanmış kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla uzatılan kısa çalışma döneminde de yararlanılabilecektir. Kısa çalışma uzatma işlemi otomatik olarak İŞKUR tarafından yapılacaktır.İşverenlerce Kovid-19 gerekçesiyle daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmış işçilerin dışında yeni bir işçi ilave edilmesi veya daha önce yararlanılan haftalık kısa çalışma süresinin artırılması imkanı bulunmamaktadır.30/6/2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) sona ermiş olan işyerlerinde 1/7/2020 tarihi itibarıyla, devam edenler ise kısa çalışma bitiş tarihi itibarıyla bir ay süreyle işyerinde kısa çalışma uygulanabilecektir.Örneğin kısa çalışma süresi 20/5/2020 tarihinde sona ermiş işyerinde kısa çalışma uzatma işlemi 1/7/2020 tarihi itibarıyla bir ay süre için yapılmış olacaktır. Kısa çalışma süresi 10/8/2020 tarihinde sona erecek işyerinde ise 11/8/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle uzatma işlemi yapılacaktır.