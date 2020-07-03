Okul öncesi çocuk bölümü, çocuk kütüphanesi, çalışma ve araştırma salonları ile okuyucularına sakin ve güzel bir mekân sunan Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi gerek gündemde olan konuları takip etmek, gerekse okuyucularımızın taleplerine önem vermek amacıyla her gün yenilenen kitap ile de arşivini sürekli yeniliyor.

Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla tüm Türkiye’de açılmaya başlayan ve vatandaşların kullanımına sunulan Millet Kıraathanesi Isparta’da eski Milli Eğitim Müdürlüğü tarihi binasında hizmet vermeye veriyor.

İllere göre Türkiye’de halk kütüphaneleri kayıtlı üye sayılarının İl nüfuslarına oranlarına göre Isparta 4. ırada yer aldı.

2019 Yılı TÜİK Verilerine Göre:

- İllere göre Türkiye’de halk kütüphanelerindeki kitap sayıları ile Isparta 550.411 kitapla 4. sırada

- İllere göre kullanıcı sayısı ile de 780.787 okuyucu ile Isparta 10. sırada yer alırken,