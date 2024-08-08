MEB'den Son Dakika Açıklaması: Yaz Tatili Süresi Kısalıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatilinin kısalacağı yönündeki iddialara dair açıklamada bulundu. Sosyal medyada yaz tatilinin 20 gün azalacağına yönelik haberlerin yayılması üzerine, bugün (7 Ağustos 2024 Çarşamba) Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklama ile bu iddialar netlik kazandı.

Yaz Tatili Kısalıyor mu?

2025-2026 eğitim öğretim yılında yaz tatilinin 20 gün kısalacağı haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu iddiaları yalanladı. Bakanlık, "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi. Bu açıklama ile yaz tatilinin kısalmayacağı kesinleşti.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Birinci Dönem Ara Tatili:

Tarih: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl (15) Tatili:

Tarih: 20-31 Ocak 2025

İkinci Dönem Başlangıcı:

Tarih: 3 Şubat 2025 Pazartesi

İkinci Dönem Ara Tatili:

Tarih: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Yaz Tatili Başlangıcı:

Tarih: 20 Haziran 2025 Cuma

MEB'nin yaptığı bu açıklamalarla, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi netleşmiş ve yaz tatili süresine dair belirsizlik ortadan kalkmıştır. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler bu bilgilere göre planlarını yapabilirler.