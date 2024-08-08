Kiracılar Dikkat! Kontratta Yeni Dönem

Cevdet Yılmaz Açıkladı: Kira Kontratları e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"nda konuşan Yılmaz, yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı kullanıcılarının kira kontratlarını e-Devlet üzerinden yapabileceklerini belirtti.

Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması

Cevdet Yılmaz, Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2018 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılar sayesinde e-Devlet Kapısında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Yılmaz, "Dijital dönüşümü güçlü bir şekilde devam ettirmekte kararlıyız" diyerek, ulusal yapay zekâ stratejisi ve dijital devlet stratejisi gibi çalışmaların hızla ilerlediğini vurguladı.

e-Devlet Kapısı Kullanıcılarına Yeni Hizmetler

Kira Kontratları:

Yıl Sonuna Kadar: e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler.

Özel Sigortalar:

Bütünleşik Hizmet: Kullanıcılar tüm poliçe bilgilerine tek noktadan erişim sağlayabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Mobil Cüzdan Uygulaması:

İnternetsiz Kullanım: Kullanıcılar, internetin olmadığı ortamlarda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verileri kullanabilecekler.

Belediye Hizmetleri:

Kategorizasyon ve Yaygınlaştırma: Yerel yönetimlerin dijital hizmetlerine standart getirilerek, 494 belediyeye ait 3.981 dijital hizmet sunulmaktadır.

Türkiye'nin e-Devlet Başarısı

Türkiye e-Devlet Kapısı, 2024 yılı Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporunda AB ortalamasının üzerinde puan alarak 37 ülke arasında 10. sırada yer aldı. Kullanıcı odaklılık, şeffaflık ve dijital hizmetlerde gösterilen başarı, Türkiye'yi lider ülkeler arasına taşıdı. Yılmaz, e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısının 66 milyonu aştığını ve dijital okur yazarlığın yükselişte olduğunu belirtti.