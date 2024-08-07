ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN AÇIKLAMASI

KREDİ KARTI VE BANKA KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELER HAKKINDA AÇIKLAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 02.08.2024 tarih ve 32620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemesi ile kredi kartı ve POS cihazı kullanımı konusunda bazı belirsizlikler ve kuşkular ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, Isparta Mali Müşavirler Oda Başkanı Hüseyin Karaca konuya dair önemli açıklamalarda bulunmuştur.

Özetle Yapılan Düzenlemeler

Kart Sahibi ve Müşteri Farklılığı: Mal ve hizmet alımlarında, müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması durumunda ceza uygulanmayacaktır. Yani, bir kişi başkasının kartını kullanarak ödeme yapabilir, bu durumda özel usulsüzlük cezası söz konusu olmayacaktır.

Fiziki ve Sanal Kart Ayrımı: Bankacılık mevzuatı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamalarında fiziki ve sanal kartlar arasında bir ayrım yapılmamıştır. Her iki kart türü de eşit statüde değerlendirilmektedir.

IBAN Kullanımı: Vergisel yükümlülükler yerine getirildiği sürece, başka bir IBAN kullanılarak ödeme yapılmasının bir sorun teşkil etmediği belirtilmiştir. Ancak, başkalarının IBAN'larını kullanmak veya şahsi hesapları işletme hesabı gibi kullanmak suç teşkil edebilir ve cezalara neden olabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

POS Cihazı Kullanımı: İşyerlerinde başka bir işletmeye ait POS cihazı bulundurulmamalıdır. İşletme Hesabı Kullanımı: Bankadan yapılacak tahsilatlarda yalnızca işletme hesabı kullanılmalıdır. Fatura Düzenleme: İşletme POS cihazından kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda, fatura veya yazarkasa fişi düzenlenmelidir. Müşterinin kartı veya işletme hesabına yapılan ödemelerde bu şart sağlandığı sürece cezai müeyyide uygulanmayacaktır.

Bayi ve Alt Bayi İlişkileri

Bayi ve alt bayi ilişkisi kapsamında tahsis edilen POS cihazları ile yapılan tahsilatlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde belgelerin düzenlenmesi ve hasılatların kaydedilmesi şartıyla herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşılmayacaktır.

Kamuoyuna ve işletmelere saygıyla duyurulur.