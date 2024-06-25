İş Yerinde Sigara İçen Çalışanlar İçin Emsal Karar: Mahkemeden Milyonları İlgilendiren Sonuç

İzmir'deki bir AVM'de çalışan Emrah Aksın, sigara içtiği gerekçesiyle aldığı cezayı maaşından kesen işverenine karşı açtığı davayı kazandı. Karşıyaka 2. İş Mahkemesi'nin verdiği bu karar, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir emsal teşkil ediyor.

Olayın Detayları

Olayın Başlangıcı : Emrah Aksın, geçen yıl Ağustos ayında İzmir'deki bir AVM'nin açık hava bölümünde sigara içtiği için AVM yönetimi tarafından iş yerine 3 bin TL ceza kesildi.

: Emrah Aksın, geçen yıl Ağustos ayında İzmir'deki bir AVM'nin açık hava bölümünde sigara içtiği için AVM yönetimi tarafından iş yerine 3 bin TL ceza kesildi. Maaş Kesintisi : Aksın’ın çalıştığı mağaza, bu cezayı Aksın'ın maaşından keserek tahsil etti.

: Aksın’ın çalıştığı mağaza, bu cezayı Aksın'ın maaşından keserek tahsil etti. İtiraz ve Hukuki Süreç: Aksın, işveren ve AVM yönetimiyle görüşmelerinden sonuç alamayınca avukatı Cansu Akkaş aracılığıyla konuyu Karşıyaka 2. İş Mahkemesi'ne taşıdı.

Mahkemenin Kararı

Karşıyaka 2. İş Mahkemesi, işverenin çalışanın maddi zararını maaşından tahsil edebilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, maaş kesintisinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, işçilerin maaşlarından kesinti yapılabilmesi için net kuralların ve işçinin onayının gerektiğini belirtti.

Emsal Kararın Önemi

Bu karar, benzer durumda olan binlerce işçi için emsal niteliğinde olup, işçi haklarının korunmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Mahkeme, işverenlerin keyfi kesinti yapamayacağına ve işçi haklarının korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Avukat Cansu Akkaş'ın Görüşü

Avukat Cansu Akkaş, kararın işçi haklarının korunması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, işverenlerin işçilerin maaşlarından keyfi kesinti yapamayacaklarını ve bunun için belirli kuralların gerektiğini dile getirdi. Bu kararın milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir emsal olduğunu vurguladı.

Sonuç ve Beklentiler

Emrah Aksın, mahkemenin verdiği kararın sadece kendisi için değil, benzer durumdaki tüm çalışanlar için bir umut olduğunu ifade etti. Bu karar, işçilerin haklarını savunabilecekleri hukuki yolların açık olduğunu gösteriyor ve işçi-işveren ilişkilerinde adaletin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.