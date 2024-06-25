Benzin, Mazot ve LPG Fiyatlarına Büyük Zam!

Akaryakıt fiyatlarında bugün itibarıyla önemli değişiklikler yaşandı. 3 Temmuz'da beklenen ÖTV zammı öncesinde benzin, mazot ve LPG fiyatları yeniden zirveye ulaştı. İşte güncel fiyatlar ve detaylar:

Zam Detayları

3 Temmuz'da beklenen ÖTV zammı öncesinde, benzin ve motorin fiyatları son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Özellikle motorin fiyatı, 26 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. LPG (otogaz) fiyatlarında da artış gözlemlendi. Bugün itibarıyla benzin litre fiyatı 2 TL, motorin fiyatı 1,68 TL arttı ve LPG fiyatları 40 kuruş yükseldi.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (25 Haziran Salı İtibarıyla)

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin fiyatı: 42,18 TL

Motorin litre fiyatı: 42,28 TL

LPG: 19,81 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 42,29 TL

Motorin litre fiyatı: 42,36 TL

LPG: 20,28 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 43,28 TL

Motorin litre fiyatı: 43,35 TL

LPG fiyatı: 20,25 TL

ÖTV Zammı Beklentisi

3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının litre başına 3 - 3,5 TL daha artması bekleniyor. Bu durumda, benzin ve motorin fiyatları iki haftalık süre içerisinde 5 TL'nin üzerinde bir artış gösterecek. Böylece hem motorin hem de benzin fiyatları 45 TL'nin üzerine çıkacak.

Araç Sahipleri İçin Önemli Uyarı

Bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarına gelen üçlü zam, fiyatları yeniden zirveye taşıdı. Araç sahiplerinin bu durumu dikkate alarak planlamalarını yapmaları öneriliyor.

Bu zamlar, hem günlük yaşam maliyetlerini hem de ticari faaliyetleri doğrudan etkileyecek. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, taşımacılık maliyetlerini artırarak genel enflasyon üzerinde de baskı oluşturabilir. Araç sahiplerinin ve işletmelerin bu gelişmeleri yakından takip etmeleri önem taşıyor.