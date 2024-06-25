B Sınıfı Ehliyet Sahiplerine Müjde: 125cc Motosiklet Kullanma Hakkı Geldi

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, B sınıfı ehliyet sahipleri için büyük bir yenilik getirildi. Artık B sınıfı ehliyetle 125cc'ye kadar olan motosikletleri kullanmak mümkün hale geldi. İşte detaylar:

Yeni Düzenlemenin Detayları

Kapsam Genişletildi: B sınıfı sürücü belgelerinin kapsamı genişletilerek, sürücülerin daha fazla araç türünü kullanabilmesine olanak tanındı. Bu düzenleme, tekrar sınava girme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Motosiklet Kullanımı: Yeni düzenlemeyle birlikte, B sınıfı ehliyeti olan sürücüler 125cc'ye kadar olan motosikletleri de kullanabilecekler. Direksiyon Eğitimi: Direksiyon eğitimini tamamlayan sürücülerin ehliyetleri otomatik olarak güncellenecek. Ek bir işlem yapmalarına gerek kalmayacak.

Şartlar ve Koşullar

2024 yılının Şubat ayında yapılan değişiklikle birlikte, B sınıfı ehliyete sahip sürücülerde aranan koşullar şunlardır:

En Az İki Yıllık Deneyim : En az iki yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.

: En az iki yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak. Sağlık Raporu : Motosiklet kullanımına engel bir sağlık sorununun bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.

: Motosiklet kullanımına engel bir sağlık sorununun bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek. Ehliyet İptali Olmaması: Son 5 yıl içinde B sınıfı ehliyetinin geçici süre dahil hiçbir şekilde iptal edilmemiş olması.

Eğitim ve Sınav

B sınıfı ehliyeti olan vatandaşların 125cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi için sadece ek sürüş dersleri almaları yeterli olacak. Ayrıca bir sınava girmeleri gerekmeyecek.