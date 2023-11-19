MADENİ 5 TL PİYASAYA ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak basılacak olan madeni 5 Türk Lirası'nın detayları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhuriyetin simgesi olarak nitelendirilen bu hatıra paraların toplamda 100 milyon adet basılacağı ve piyasadaki hacminin 500 milyon lira olacağı belirtildi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adetle sınırlı olarak basılan 5 Türk Lirası'nın tedavüle verildiği duyuruldu.Bu özel hatıra paralar, bakır, nikel ve çinko karışımı kullanılarak üretildi. Madeni 5 Türk Lirası'nın çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm ve ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Kenarları tırtıllı olan bu özel madeni paranın dış halkasında sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi kullanılarak derinlik kazandırıldı. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, ortada Türkiye yüzyılı logosu, bunun solunda "5" rakamı, altta "TÜRK LİRASI" yazısı ve yazının altında "2023" yer alıyor.Madeni paranın arka yüzünde ise Atatürk rölyefi, alt kısımda Cumhuriyet’in yüzüncü yılı logosu, çevrede ise "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" yazısı bulunmaktadır. Bu özel hatıra paralar, Cumhuriyetin simgelerini taşıyarak tarih kokan bir atmosfer sunuyor.