Isparta, Gazze İçin Ayakta: Filistin'e Destek Yürüyüşü Büyük İlgi Gördü

Isparta, Filistin'e gösterdiği destekle bir kez daha bir araya geldi. "Isparta Ayakta" sloganıyla düzenlenen yürüyüş, binlerce insanı Mimar Sinan Caddesi'nden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar bir araya getirdi.Tüm sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi parti temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Isparta halkı, Filistin'e duyduğu dayanışma ve destek mesajını net bir şekilde ortaya koydu. Yürüyüş, birlik ve beraberlik duygusuyla dolu anlara sahne oldu.Isparta Belediyesi önünden başlayan ve Mimar Sinan Caddesi boyunca devam eden yürüyüş, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Katılımcılar, Filistin'e desteklerini yüksek sesle dile getirirken, ellerinde taşıdıkları pankartlar ve dövizlerle de duygularını ifade ettiler.Bu anlamlı etkinlik, Isparta'nın sosyal dayanışma ve birlik bilincini bir kez daha ön plana çıkararak, uluslararası olaylara duyarlılığını ortaya koydu. Isparta halkı, Gazze için gerçekleştirilen bu destek yürüyüşüyle birlikte, dünya genelindeki barış ve adalet çağrılarına katkı sağlama amacını gösterdi.