Meteorolojik Uyarı: 13 İl İçin Kar Yağışı Bekleniyor, Isparta'ya Ne Zaman Etkisi Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava öngördüğünü duyurarak, bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

İstanbul dahil olmak üzere 13 il için sarı kodlu uyarı verilen bu durum, dikkatli olunması gereken bir hava durumu olarak belirtildi. Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Isparta da yer alıyor.

Isparta'da hava durumu tahminleri, 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar günleri için yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir geçiş öngörüyor. 20 Kasım, 21 Kasım ve 22 Kasım günlerinde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu süreçte Isparta'da kar yağışının etkili olması öngörülmüyor, ancak yağış durumu ve türü üzerindeki tahminler güncellenebilir. Halkın, güncel hava durumu raporlarına dikkat etmesi ve gelişmeleri takip etmesi önerilmektedir.