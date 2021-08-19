LÜBNAN VE KATAR AL SHAMAL FUTBOL

TAKIMLARI EĞİRDİR’DE KARŞILAŞTI.

Antalya’da kampta olan Lübnan Milli Takımı ile Afyonkarahisar’da kampta bulunan Katar Al Shamal futbol takımları dün Eğirdir Stadyumunda hazırlık maçında karşılaştılar.Eğirdir Belediyesine ait stadyumda serin havada hazırlık maçı yapan takımlar Eğirdir’den mutlu ayrıldı. Hazırlık maçını Katar Al Shamal takımı 1-0 galip bitirdi.Eğirdir Futbol başta olmak üzere çeşitli spor kafilelerini ağırlamaya devam ediyor.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)