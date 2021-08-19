GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU

ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA
G.Tarihi: 19.08.2021 18:21
202 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
                                 T.C.    ISPARTA VALİLİĞİ
                    Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
BASIN BÜLTENİ
 
EV TİPİ BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCU, ÇAMAŞIR VE KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BULAŞIK MAKİNESİ VE TELEVİZYON ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMINI VE SATIŞINI YAPAN FİRMALAR İLE VATANDAŞLARIMIZA DUYURU
 
 
Ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren kurumlardan birisi olan Bakanlığımız, ürün güvenliği ile ilgili direktiflerin yanı sıra ürünlerin enerji verimliliğine ilişkin olarak Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik ile Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği ve bu iki yönetmelik altında yayımlanmış olan uygulama tebliğleri kapsamında ürünlerin istenen asgari enerji verimliliği şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolünü gerçekleştirmektedir.
 Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2010/30/AT Sayılı Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği ve evsel kullanıma yönelik olarak piyasaya arz edilen bazı ürünlere (ev tipi buzdolabı ve derin dondurucu, çamaşır ve kurutmalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon) ilişkin uygulama tebliğlerinde değişikliğe gidilmiş ve bunun sonucunda, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (2017/1369/AB) ile ilgili ürün gruplarına ilişkin yeni uygulama tebliğleri 2021 yılı Mart ayı itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bakanlığımız 2021 Yılı Denetim ve Gözetim Programı kapsamında yeni enerji etiketlemesi mevzuatı ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüz denetim personeli tarafından İl genelinde mağaza, bayi, vb. satış noktalarında bilgilendirme, gözetim ve denetim faaliyetleri yapılacak olup bu denetimler ile piyasanın yeni enerji etiketlemesi çerçeve yönetmeliği ve ilgili tebliğlere uyumunun yanı sıra piyasada yeni enerji etiketlemesi konusunda farkındalığın ve bilincin artırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Bu itibarla; bahsi geçen ürün gruplarına yönelik yeni enerji etiketlerinin üretici/ithalatçı firmalardan temin edilerek ürünlere iliştirilmesi gerekmekte olup, etiket değişiminin mümkün olmadığı (tedarikçinin faaliyetlerini durdurması, ürünün yeniden etiketlendirilememesi) durumlarda ise 25.12.2021 tarihine kadar eski enerji etiketiyle satış yapılabilecektir. Ancak, 25.12.2021 tarihten sonra hâlâ eski enerji etiketi ile ev tipi buzdolabı ve derin dondurucu, çamaşır ve kurutmalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan firmalara 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacaktır.
İlgililere önemle duyurulur.
 
00010002
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL UYGULANACAK?
SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
MAAŞ NE KADAR ARTACAK?
Vali Seymenoğlu Keçiborlu’da Muhtarlarla Buluştu
Keçiborlu İlçesinde Şehit Ailemiz ve Gazimiz Ziyaret Edildi
ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Telefon yedek parça kaçakçılığı operasyonu
ISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI
Okullar açılıyor yüz yüze eğitim başlıyor işte o tarihler..
Isparta'da hastane çalışanları sahaya inecek!
ISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Öğretmen atamaları ile ilgili önemli haber
Isparta'da fabrikada Yangın...!
ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI
Aşı randevusu alırken dikkat! Çoğu kişi aynı hataya düşüyor...
Isparta'daki avcılar bu habere dikkat!
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
​Milli Eskrimciler Isparta'da Davraz’da Kampa Girdi
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
Isparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Artık devlet karşılayacak!
Bakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladı
Kovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştı
Isparta'da emniyetten narkotik operasyon
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisi
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gozleme-borek-kuyrugu-sulu-organizasyon-siparis-telefon isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞIISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI17 Ağustos 2021
Kur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildiKur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildi18 Ağustos 2021
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru16 Ağustos 2021
Isparta'da fabrikada Yangın...!Isparta'da fabrikada Yangın...!18 Ağustos 2021
EĞİRDİR TRİATLON YARIŞMALARI SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLON YARIŞMALARI SONA ERDİ15 Ağustos 2021
Kovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştıKovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştı16 Ağustos 2021
Isparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanıIsparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanı16 Ağustos 2021
Son dakika haberi: ÖTV matrahları değiştiSon dakika haberi: ÖTV matrahları değişti13 Ağustos 2021
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM...!TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM...!16 Ağustos 2021
ISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDIISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI19 Ağustos 2021
Isparta'da korona vakaları arttıIsparta'da korona vakaları arttı13 Ağustos 2021
Okullar 6 Eylül'de mi açılacak? MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdiOkullar 6 Eylül'de mi açılacak? MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdi14 Ağustos 2021
ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURUISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU19 Ağustos 2021
Artık devlet karşılayacak! Artık devlet karşılayacak! 16 Ağustos 2021
Türkiye'nin kıyı şeridi tamamen değişecek! 2100 yılında bizi neler bekliyor?Türkiye'nin kıyı şeridi tamamen değişecek! 2100 yılında bizi neler bekliyor?14 Ağustos 2021
EĞİRDİR'DE TRİATLON VE AQUATLON HEYECANIEĞİRDİR'DE TRİATLON VE AQUATLON HEYECANI14 Ağustos 2021
HABER: ÖTV matrahları değiştiHABER: ÖTV matrahları değişti13 Ağustos 2021
Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladıBorcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı13 Ağustos 2021
Bakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladıBakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladı16 Ağustos 2021
Öğretmen atamaları ile ilgili önemli haberÖğretmen atamaları ile ilgili önemli haber18 Ağustos 2021