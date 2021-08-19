Ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren kurumlardan birisi olan Bakanlığımız, ürün güvenliği ile ilgili direktiflerin yanı sıra ürünlerin enerji verimliliğine ilişkin olarak Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik ile Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği ve bu iki yönetmelik altında yayımlanmış olan uygulama tebliğleri kapsamında ürünlerin istenen asgari enerji verimliliği şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolünü gerçekleştirmektedir.Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2010/30/AT Sayılı Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği ve evsel kullanıma yönelik olarak piyasaya arz edilen bazı ürünlereilişkin uygulama tebliğlerinde değişikliğe gidilmiş ve bunun sonucunda, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (2017/1369/AB) ile ilgili ürün gruplarına ilişkin yeni uygulama tebliğleri 2021 yılı Mart ayı itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bakanlığımız 2021 Yılı Denetim ve Gözetim Programı kapsamında yeni enerji etiketlemesi mevzuatı ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüz denetim personeli tarafından İl genelinde mağaza, bayi, vb. satış noktalarında bilgilendirme, gözetim ve denetim faaliyetleri yapılacak olup bu denetimler ile piyasanın yeni enerji etiketlemesi çerçeve yönetmeliği ve ilgili tebliğlere uyumunun yanı sıra piyasada yeni enerji etiketlemesi konusunda farkındalığın ve bilincin artırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.Bu itibarla; bahsi geçen ürün gruplarına yönelik yeni enerji etiketlerinin üretici/ithalatçı firmalardan temin edilerek ürünlere iliştirilmesi gerekmekte olup, etiket değişiminin mümkün olmadığı (tedarikçinin faaliyetlerini durdurması, ürünün yeniden etiketlendirilememesi) durumlarda isetarihine kadar eski enerji etiketiyle satış yapılabilecektir. Ancak,tarihten sonra hâlâ eski enerji etiketi ileİlgililere önemle duyurulur.