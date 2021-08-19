*ESKRİM MİLLİ TAKIMIMIZ EĞİRDİR’DE.



*BAŞKAN VELİ GÖK MİLLİ TAKIMI AĞIRLADI.

Isparta Davraz’da kampını sürdüren Kılıç-Flöre Milli Takımımız dün; Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün katkılarıyla Eğirdir’de keyifli bir gün geçirdi.Gezi kapsamında öncelikle Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, milli takımımızı makamında konuk ederek ilçe hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin ardından rehber eşliğinde Eğirdir ilçesini gezen antrenör ve sporcularımız, son olarak Eğirdir gölünde tekne turu yaptı. Millilerimize tekne turunda eşlik eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, sporcularımıza çalışmalarında başarılar diledi.Elektrikli Tekne gezisiyle Eğirdir’in güzelliği karşısında oldukça neşeli anlar yaşayan Milli Takım Dündarbey Medresesi, Eğirdir Kalesi ve Eğirdir Limanında vakit geçirdiler.Türkiye Eskrim tarihinin ilk Avrupa Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ; ‘Türkiye Eskrim tarihinin ilk Avrupa Şampiyonuyum, Eğirdir’e uzun süredir gelmek istiyordum bu kamp vesilesiyle gelme fırsatı bulduk. Eğirdir’in elmasını, havasını, doğasını çok beğendik.’ ifadelerini kullandı.Eskrim Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin ise; ‘Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e çok teşekkür ediyoruz. Burada çok iyi vakit geçirdik, tüm sporcuların buraya gelip kamp yapması lazım. Geçen senede Bolu’da kamp yapmıştık. Eğirdir çok güzel, bu ilk kampımız oldu ama son olmasın.’ ifadelerini kullandı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)