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''Lezzet Avcısı'' Nilgün Usta'dan Soğuk meze sevenlere müjde: Isparta'da ilk ve tek

Isparta'da Nilgün Usta'dan Sofranızı Taçlandıracak Soğuk Mezeler...

''Lezzet Avcısı'' Nilgün Usta'dan Soğuk meze sevenlere müjde: Isparta'da ilk ve tek
ISPARTA
G.Tarihi: 06.09.2022 02:25
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Hakiki Adıyaman usulü çiğköftesine tutkunu olduğunuz Nilgün Usta’dan şimdi de Isparta’da ilk ve tek olarak soğuk meze lezzetleri hizmeti geldi.
 
Isparta’da ilk ve tek:
Soğuk mezeler
‘lezzet avcısı’ Nilgün Usta’dan
 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’deki lisans eğitimini tamamladıktan sonra sağlıklı ve güvenilir gıda sektörüne yatırım yapan, hakiki Adıyaman usulü çiğköfte lezzetini Isparta’ya sunan Nilgün Usta (Nilgün Uysal) Isparta’da ilk ve tek olarak soğuk meze yatırımı da gerçekleştirdi.
 
-Patent ve tescilli marka
Doğal, sağlıklı ve güvenilir bir hazır gıda olan çiğköfte için patent ve tescil belgelerini de alan yatırımcı Nilgün Uysal, ''Isparta çok kısa süreç içerisinde bu özgün lezzetin tutkunu olmuştu. Isparta yüksek derecede E ve C vitaminleri içeren; en saf, doğal ve sağlıklı bir fast-food türü olan çiğköfteyi çok sevdi. Şimdi de soğuk meze lezzetleri ile Isparta'ya hizmet vermekten kıvançlıyız'' diyor.
 
-İşte yeni lezzetler
Nilgün Usta'nın yeni lezzetlerine yakın plan yapıyoruz: ▪Közlenmiş kırmızıbiber salatası. ▪Yaprak sarması. ▪Kıbrıs Girit mezesi. ▪Rum mezeleri. ▪Gaziantep usulü sarımsaklı kuru patlıcan. ▪Biber dolması. ▪Haydari. ▪Rus salatası. ▪Mantarlı kapya biber mezesi. ▪Ekşili mantar. ▪Brezilya barbunya. ▪Humus. ▪Antalya usulü piyaz.▪Tavuklu salata. ▪Ahtapot salata. ▪Cevizli kuru kırmızı domates mezesi. ▪Atom. ▪Karides meze. ▪Salatalık mezesi. ▪Şakşuka. ▪Alinazik. ▪Barbunya pilaki. ▪Kırmızı pancar salatası. ▪Enginar dolması. ▪Kereviz salatası. ▪Arnavut ciğeri. ▪Mantı. ▪İçli köfte. ▪Midye
  
-Soğuk meze sevenlere müjde: Isparta'da ilk ve tek
Hakiki Adıyaman usulü çiğköfte ile Isparta'nın lezzet avcısı unvanı alan Nilgün Usta (Nilgün Uysal) sağlıklı gıda bağlamında önemli bir yatırım hikâyesi daha yazıyor.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 'de lisans eğitimi alan Nilgün Uysal, sağlıklı gıda üzerine yoğunlaştı.
Odak noktasına gıda yatırımlarını alan Nilgün Usta, yüksek derecede E ve C vitamini içeren çiğköfte (etsiz) yatırımının ardından soğuk meze alanına girdi.
Yatırımcı Nilgün Uysal, Isparta'da ilk ve tek olmak üzere geniş bir ürün segmentinde güvenilir, sağlıklı, doğal ve lezzetli ev yemekleri tadında soğuk mezeler üretmeye başladı.
 
-Çiğköfte için Türkiye çapında marka kullanım hakkı vermeye başladı
Etsiz çiğköfte için tescil ve patent süreçlerini başarıyla tamamlayan ve gereken sertifikaları alan Nilgün Uysal, bu alanda Türkiye çapında marka kullanım hakkı vermeye de başladı.
Uysal, bu başarı hikâyesine yeni bir odak ekledi: Ev yemekleri tadında soğuk mezeler
 
-Çiğköfteden sonra tutkunu olacağınız yeni Nilgün Usta ürünleri
Hâlihazırda Isparta'da ilk ve tek olan soğuk mezelere yakın plan yapıyoruz:
  • Közlenmiş kırmızıbiber salatası
  • Yaprak sarması
  • Kıbrıs Girit mezesi
  • Rum mezeleri
  • Gaziantep usulü sarımsaklı kuru patlıcan
  • Biber dolması
  • Haydari
  • Rus salatası
  • Mantarlı kapya biber mezesi
  • Ekşili mantar
  • Brezilya barbunya
  • Humus
  • Antalya usulü piyaz
  • Tavuklu salata
  • Ahtapot salata
  • Cevizli kuru kırmızı domates mezesi
  • Atom
  • Karides meze
  • Salatalık mezesi
  • Şakşuka
  • Alinazik
  • Barbunya pilaki
  • Kırmızı pancar salatası
  • Enginar dolması
  • Kereviz salatası
  • Arnavut ciğeri
  • Mantı
  • İçli köfte
  • Midye
 
-İletişim bilgileri:
Adıyaman Çiğköfte
Nilgün Usta
 
-Merkez:
Çelebiler Mahallesi
119 Cadde
No: 25/1
 
-Kurumsal Telefon:
0 (536) 870 18 16

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