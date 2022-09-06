METEOROLOJİK UYARI

( BURDUR-ISPARTA il. GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Başlama Zamanı : 05.092022 17:30 TSİ

Bitiş Zamanı : 06.09.2022 01:00 TSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre: Isparta ve Burdur çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel. su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



