Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme her yaş grubunda olduğu gibi okul dönemi çocuklarında da çok önemlidir. Erken saatlerde başlayan dersler ve kantinde satılan sağlıksız yiyecekler beslenme düzenlerini bozabilir. Beslenme alışkanlıklarının oluşmaya başladığı bu dönem, ilerleyen yaşlardaki beslenme alışkanlıklarını etkileyeceği için çok önemlidir.Büyüme çağında olan çocukların sağlıklı beden ve zihin gelişimi için doğru beslenmesi gerekmektedir. Kötü beslenme hem büyüme gelişmeyi hem de okul başarısını olumsuz etkileyecektir. Bu dönemde çocuğun fazla miktarda yemesi değil, gereksinim duyduğu gıdalarla yeteri kadar beslenmesi önemlidir. Sağlıklı bir okul dönemi geçirebilmek için önerileri şöyle sıralayabiliriz;Yapılan çalışmalarda kahvaltı yapan çocukların yapmayanlara göre daha başarılı oldukları, daha geç yorgunluk hissi yaşadıkları ve derse daha iyi konsantre oldukları görülmüştür. Bu nedenle mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. 1-2 dilim beyaz peynir, yumurta, zeytin, tam tahıllı ekmek, taze meyve, ev yapımı kuru meyveli, kuru yemişli kekler sağlıklı kahvaltı alternatifleri arasında yer almaktadır.Okul menülerinde yüksek karbonhidratlı menülere yer verilebilmektedir. Okullarda uygulanan menü örneklerini isteyin ve menülerde beslenme uzmanı onayının olup olmadığını sorgulayın. Her öğünde süt, et, sebze/meyve ve tahıl grubuna yer verilerek dengeli menüler oluşturulmalıdır.Çocuklar bir öğünde yeteri kadar beslenemezlerse bir sonraki öğünde gerektiğinden fazla besin tüketebilirler. Bunun devamlı olması ise kilo alımını tetikleyerek çocukluk çağı obezitesine neden olabilir. Beslenme çantalarında mutlaka kuruyemiş – meyve gibi sağlıklı atıştırmalıklar yer almalıdır.Çocukların kemik gelişimi için kalsiyum içeren gıdalar oldukça önemlidir. Yaş grubuna göre değişmekle birlikte günde 2-3 porsiyon yoğurt, peynir, kefir gibi süt ürünlerine yer verilmelidir.Kahvaltı ile öğle, öğle ile akşam öğünleri arasında geçen süreler uzun ise ara öğün ile değerlendirilmelidir. Ara öğün olarak meyve, kefir, kuruyemiş, ; Ana öğün olarak tam tahıllı ekmek ile yapılmış peynirli tost, tam tahıllı lavaş ile hazırlanmış tavuklu/köfteli sandviçler sağlıklı öğün seçenekleri arasında yer almaktadır.