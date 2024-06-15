**Jandarma Teşkilatı 185 Yaşında**Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 185 yıldır gece gündüz demeden fedakârca görev yapan Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 185’inci yıl dönümünü kutluyor. Bu anlamlı gün kapsamında Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında tanıtım stantları kuruldu.Vali Aydın Baruş, stantları ziyaret ederek sergilenen ekipmanlar hakkında İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve jandarma personelinden bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Vali Baruş, "Jandarma teşkilatımızın 185. kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Jandarmamız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi yurduna, milletine, cumhuriyetine, aşk ve sadakat ile bağlı; tevazu ve fedakârlık örneği olan bir kanun ordusudur. Isparta jandarması da gece gündüz demeden vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmaya devam ediyor" dedi.Vali Baruş, konuşmasında Jandarma Teşkilatının vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki önemli rolüne de değindi. "Vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden herhangi bir olay olduğunda jandarmamız hemen teyakkuza geçerek anında müdahalede bulunuyor. Bu sayede vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissetmesine büyük katkı sağlanıyor. Jandarma Teşkilatımızın devletimize olan güvenin artmasında çok önemli bir katkısı var. Jandarma Teşkilatımızda görev yapan tüm arkadaşlarımızın kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum, aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı nice yıllara erişmelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.Etkinlikler kapsamında Vali Baruş, Jandarma Teşkilatının 185’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul ederek teşkilatın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.