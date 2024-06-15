Isparta Jandarması'ndan Uyuşturucu Operasyonu: Yalvaç'ta Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Alınan bilgiye göre, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ikamet eden bir şahsın elinde çok sayıda hap bulunduğu tespit edildi.

13 Haziran 2024 tarihinde, Yalvaç ilçesinde ikamet eden şüpheli şahsın evinde, Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda 100 adet Extacy hap, 200 kullanımlık kağıt uyuşturucu (Sentetik Cannabinoid) ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



