Zindan Mağarası’nda kaya düşmesi tehlikesi! Önlem için proje hazırlanıyor

Zindan Mağarası’nda kaya düşmesi tehlikesi! Önlem için proje hazırlanıyor
ISPARTA
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Zindan Mağarası’nda kaya düşmesi tehlikesi! Önlem için proje hazırlanıyor

Isparta’nın Aksu ilçesindeki Zindan Mağarası çevresinde yaşanan kaya düşmesi tehlikesine karşı harekete geçildi. Isparta İl Özel İdaresi, bölgede riskin ortadan kaldırılması amacıyla koruma projesi hazırlayacak. Tehlikeli alanlarda tel çekimi çalışmasının ise ilgili kurum tarafından yürütülmesi planlanıyor.

Isparta İl Özel İdaresi’nin 2027 yılı bütçe görüşmelerinde, Aksu ilçesinin önemli turizm noktalarından Zindan Mağarası çevresindeki kaya düşmesi riski gündeme geldi.

Aksu İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Kaya, bölgede yaşanabilecek olası kaya düşmelerinin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek riskli alanlara tel çekilmesine yönelik çalışmaların hangi aşamada olduğunu sordu.

Tehlikeli bölgeler için kurumlar harekete geçti

Soruyu yanıtlayan Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, Zindan Mağarası çevresindeki etek kısımlarının sit alanı içerisinde bulunduğunu belirtti. Kaya düşmesi yaşanan bölgelerdeki çalışmaların farklı kurumların görev ve yetki alanına girdiğini ifade eden Oğuzlar, Vali Abdullah Erin’in talimatları doğrultusunda kurumlar arasında toplantılar gerçekleştirildiğini aktardı.

AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında görev paylaşımına ilişkin yaşanan tereddüdün giderildiğini belirten Oğuzlar, tehlikeli bölgelere tel çekimi çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

576 bin liralık ödenek bekliyor

Oğuzlar, İl Özel İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan çevre düzenlemesi çalışmaları için 576 bin liralık ödeneğin bulunduğunu ve hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Yaklaşık 6 aydır çalışmaların sürdüğünü belirten Oğuzlar, tel çekimi işleminin ise mevcut hava şartları nedeniyle şu aşamada gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

Koruma projesini İl Özel İdaresi hazırlayacak

Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Çelik de bölgede kaya düşmesi tehlikesini ortadan kaldırmaya yönelik koruma projesi hazırlanacağını açıkladı.

Daha önce başka bir müdürlük tarafından yapılması planlanan çalışmanın hayata geçirilmediğini belirten Çelik, proje hazırlama sorumluluğunu İl Özel İdaresi olarak üstlendiklerini söyledi.

Çelik, “Biz proje çalışmalarına başladık. Oradaki tehlikeyi bertaraf edecek projeyi hazırlamayı İl Özel İdaresi olarak üstlendik. Projeyi yapacağız. İlgili bakanlığa göndererek yatırım programına alınmasını teklif edeceğiz. Son durum bu” ifadelerini kullandı.

Hazırlanacak projenin ilgili Bakanlığa sunulmasının ardından yatırım programına alınmasının teklif edilmesi bekleniyor.

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