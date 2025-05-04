İrfan Arıkboğa’dan Oda Başkanlığına Adaylık Açıklaması

Isparta’da uzun yıllardır esnaflık yapan ve Akışlar Yapı Dekorasyon’un sahibi olan İrfan Arıkboğa, Sıhhi Tesisatçılar, Kaloriferciler ve Fotoğrafçılar Odası Başkanlığı için aday olduğunu kamuoyuna duyurdu.

1995 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Arıkboğa, daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmet vermek amacıyla yola çıktığını belirtti. Açıklamasında mevcut yönetimin çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulunan Arıkboğa, özellikle üye iletişiminin zayıf kaldığını dile getirdi.

“Mevcut yönetimin ve başkanın bugüne dek yaptığı çalışmaları biz üyeler olarak gerçekten çok merak ediyoruz,” diyen Arıkboğa, son dört yılda yalnızca iki toplantı yapıldığını ve bu toplantıların ana gündeminin fiyat tarifesiyle sınırlı kaldığını ifade etti. “Biz mesleğimizin onurunu yeniden yaşatmak istiyoruz,” sözleriyle oda üyeleri için daha aktif ve katılımcı bir dönem vaat etti.

Üyelerle birlikte güçlü bir birlik kuracaklarının altını çizen İrfan Arıkboğa, “Biz birlikte güçlü olacağız” diyerek, önümüzdeki günlerde projelerini kamuoyuyla paylaşacağını da sözlerine ekledi.



