Isparta Müzesi neden 12 yıldır kapalı? Halıcı’dan tepki

Isparta Müzesi neden 12 yıldır kapalı? Halıcı’dan tepki
ISPARTA
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Isparta Müzesi neden 12 yıldır kapalı? Halıcı’dan tepki

Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 12 yıldır kapalı olan Isparta Müzesi’ni TBMM gündemine taşıdı. Müzede kayıtlı 22 bin 218 eserin depolarda ve konteynerlerde bekletildiğini belirten Halıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan müzenin ne zaman açılacağına ilişkin somut bir takvim açıklamasını istedi.

Isparta Müzesi’nin uzun süredir kapalı olması Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeniden gündeme geldi. Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada müzenin 27 Ağustos 2014 tarihinden bu yana ziyarete kapalı olmasına tepki gösterdi.

Kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çeken Halıcı, konuşmasında Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün müzecilik çalışmalarına verdiği önemi hatırlattı. Halıcı, Atatürk’ün savaş koşullarında dahi kültürel mirasın korunmasını devletin temel görevlerinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

“Aradan tam 12 yıl geçti”

Isparta Müzesi’nin kapalı olması konusunu 2023 ve 2024 yılı bütçe görüşmelerinde de gündeme getirdiklerini belirten Halıcı, Bakanlığa müzenin ne zaman açılacağına ilişkin önergeler verdiklerini söyledi.

Daha önce Bakanlık tarafından çalışmaların tamamlanmasının ardından müzenin açılacağının bildirildiğini aktaran Halıcı, aradan geçen zamana rağmen henüz somut bir sonuç alınamadığını dile getirdi.

Ispartalı vatandaşların da müzenin akıbetini merak ettiğini belirten Halıcı, konuyu kent halkı adına sorduğunu ifade etti.

22 bin 218 eser depolarda ve konteynerlerde bekliyor

Halıcı, Bakanlığın verdiği yanıta göre Isparta Müzesi envanterinde toplam 22 bin 218 eser bulunduğunu belirtti. Eserlerin bir bölümünün Uluborlu’daki depolarda, bir bölümünün ise müze bahçesindeki konteynerlerde muhafaza edildiğini söyledi.

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü’nün İl Özel İdaresi bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamaya da değinen Halıcı, müzenin ön projesinin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne sunulduğunu, proje üzerinde mutabakat sağlandığını ve uygulama projesinin hazırlanması için çalışmalara başlandığının bildirildiğini aktardı.

Bakanlıktan açılış takvimi istedi

Proje çalışmalarının ancak bu aşamaya gelmesine tepki gösteren Halıcı, 2014 yılından bu yana kapalı olan müze için artık somut bir takvim açıklanması gerektiğini vurguladı.

Halıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrıda bulunarak Isparta Müzesi’nin yeniden hizmete açılacağı tarihin açıklanmasını istedi. Ispartalıların artık yalnızca açıklama değil, müzenin geleceğine ilişkin net bir yol haritası beklediğini belirtti.

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