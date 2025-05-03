Türker AVM’de “Ne Alırsan 100 TL” Fırsatı Başladı!

Isparta – Türker AVM, yine dikkatleri üzerine çekiyor! Mutfaktan banyoya, temizlikten tekstile kadar pek çok üründe geçerli “Ne Alırsan 100 TL” kampanyası başladı. Üstelik bu kampanya da stoklarla sınırlı!

Fırsatlar arasında her evin ihtiyacı olan ürünler yer alıyor:

Fushia havlu, çorap ve peştemal çeşitleri

Clean Life koltuk örtüsü

Astral Life 2 katlı beslenme kabı

Baroness saklama kapları ve buzdolabı organizerleri

Crystal Ware, Herevin ve Merdem markalı saklama kapları

Dünya ayakkabı kutusu (2 adet)

Perotti ve Ersel sepet çeşitleri

Çiftçiler baharatlık seti (3'lü)

Bee Home borcam saklama kutusu

FURKAN 3’lü saklama kabı takımı

Ve çok daha fazlası…

Hem şık hem de fonksiyonel ürünler tek fiyatla satışta! İster mutfağınızı yenileyin ister dolabınızı düzenleyin, Türker AVM’de tüm ihtiyaçlarınız sadece 100 TL’ye!

Kampanya süresi boyunca her üründen dilediğiniz kadar değil, stoklar yettiği kadar! Bu fırsatı kaçırmamak için Türker AVM şubelerine mutlaka uğrayın.



