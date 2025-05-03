Türker AVM’de “Ne Alırsan 100 TL” Fırsatı Başladı!
Isparta – Türker AVM, yine dikkatleri üzerine çekiyor! Mutfaktan banyoya, temizlikten tekstile kadar pek çok üründe geçerli “Ne Alırsan 100 TL” kampanyası başladı. Üstelik bu kampanya da stoklarla sınırlı!
Fırsatlar arasında her evin ihtiyacı olan ürünler yer alıyor:
Fushia havlu, çorap ve peştemal çeşitleri
Clean Life koltuk örtüsü
Astral Life 2 katlı beslenme kabı
Baroness saklama kapları ve buzdolabı organizerleri
Crystal Ware, Herevin ve Merdem markalı saklama kapları
Dünya ayakkabı kutusu (2 adet)
Perotti ve Ersel sepet çeşitleri
Çiftçiler baharatlık seti (3'lü)
Bee Home borcam saklama kutusu
FURKAN 3’lü saklama kabı takımı
Ve çok daha fazlası…
Hem şık hem de fonksiyonel ürünler tek fiyatla satışta! İster mutfağınızı yenileyin ister dolabınızı düzenleyin, Türker AVM’de tüm ihtiyaçlarınız sadece 100 TL’ye!
Kampanya süresi boyunca her üründen dilediğiniz kadar değil, stoklar yettiği kadar! Bu fırsatı kaçırmamak için Türker AVM şubelerine mutlaka uğrayın.