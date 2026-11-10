Vali Erin’den 10 Kasım mesajı: “Var gücümüzle çalışmalıyız”

Vali Erin’den 10 Kasım mesajı: “Var gücümüzle çalışmalıyız”
ISPARTA
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Vali Erin’den 10 Kasım mesajı: “Var gücümüzle çalışmalıyız”

Isparta Valisi Abdullah Erin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve gelecek nesillerin sorumluluklarına dikkat çekti. Erin, Türkiye’nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için var gücüyle çalışılması gerektiğini vurguladı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erin, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andı.

Atatürk’ün ileri görüşlülüğü ve dünya gerçeklerine hâkimiyetiyle insanlık tarihinin önemli liderlerinden biri olduğunu belirten Vali Erin, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar ortaya koyduğu hedeflerin önemine dikkat çekti.

“Cumhuriyet’in kazanımlarını korumalıyız”

Türkiye’nin, Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş medeniyet hedefi doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Erin, Cumhuriyet’in kuruluş ideallerine uygun şekilde toplumsal refahın geliştirilmesinin ve elde edilen kazanımların korunmasının önemini vurguladı.

Türkiye’nin bölgesinde huzur ve istikrarın kaynağı, büyük bir güç hâline geldiğini belirten Erin, bu kazanımların gelecek nesillere aktarılması gerektiğine işaret etti.

“Var gücümüzle çalışmalıyız”

Atatürk’ün gösterdiği istikamet doğrultusunda hareket etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Vali Erin, Türkiye’nin hak ettiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırılması için var gücüyle çalışılması gerektiğini ifade etti.

Vali Abdullah Erin, mesajının sonunda vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

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