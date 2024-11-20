Kuş Lokumu Tutkunlarına Eylül Minel Lokum Fabrikası’ndan Özel Fiyat!

Isparta’nın tatlı severleri için müjdeli haber! Eylül Minel Lokum Fabrikası, yumuşacık dokusu ve enfes tadıyla dikkat çeken kuş lokumunu bu ay özel bir fiyatla sunuyor. Kampanya kapsamında kuş lokumu, 64,90 TL/kg fiyat etiketiyle sizleri bekliyor. Üstelik bu avantajlı fiyat, 500 gram ve üzeri alımlarda geçerli. Kampanya başka indirimlerle birleştirilemiyor.

Lezzet tutkunları, Eylül Minel Lokum Fabrikası’na uğrayarak hem bu eşsiz fırsattan faydalanabilir hem de Gülbahçesi, CleanRose, Lalinna, Royal Rose ve Abi Gül gibi kaliteli markaların diğer ürünlerini keşfedebilirler.

Adres: Modern Evler Mahallesi 102. Cadde No: 74/A, Isparta (Orman Bölge Müdürlüğü Karşısı).

Lezzeti ve kaliteyi bir arada sunan bu fırsatı kaçırmayın!



