Trafiği Tehlikeye Düşüren Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem

Isparta’da 15 Kasım 2024 tarihinde yapılan bir sosyal medya incelemesinde, Çünür Mahallesi yeni yol üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan bir sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Yapılan araştırmada motosiklet sürücüsünün D.K. olduğu tespit edildi. Sürücüye, kolluk kuvvetinin uyarı ve ikazlarına uymamak ve tescilli aracı plakasız kullanmak suçlarından toplam 12.423 TL trafik cezası uygulandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini koruma ve güvenliği sağlama çalışmalarına titizlikle devam edildiğini belirterek, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve emniyet güçleriyle işbirliği yapmalarını istedi.