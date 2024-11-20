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Isparta'da Kurumlar Hazırlıklarını Paylaştı

Isparta'da Kurumlar Hazırlıklarını Paylaştı
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Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Isparta Valiliği’nde, Valimiz Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı, kış aylarında olası olumsuz hava koşullarına karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği önemli bir gündemle toplandı. Toplantıda, il genelindeki kış hazırlıkları masaya yatırıldı ve kar-buzla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar gözden geçirildi.

Vali Abdullah Erin, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların günlük yaşantısının olağanüstü kış koşullarında sekteye uğramaması için tüm kurumların eksiksiz şekilde tedbir alması gerektiğini vurguladı. Elektrik dağıtım firmalarına enerji kesintilerinin önlenmesi için uyarılarda bulunan Vali Erin, şunları kaydetti:

“İlimizde yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak öncelikli görevimizdir. Bu çerçevede, yolların ulaşıma kapanması durumunda güvenli bekleme alanları belirlenmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. Alternatif güzergâhlar oluşturularak bu yollarda gerekli tedbirler alınmıştır. Araçları yolda kalan vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için ilçe kaymakamlıklarımız ve belediyelerimizce misafirhane ve sosyal tesislerin kullanımıyla ilgili planlamalar tamamlanmıştır.”

Kış Lastiği Uyarısı

Toplantıda, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2024 - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu hatırlatıldı. Ticari olmayan araçların da güvenli seyahat için kış lastiği kullanmaları tavsiye edildi.

Kurumlar Hazırlıklarını Paylaştı

Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sunumlarda, alınacak tedbirler ve yürütülen çalışmalar detaylı olarak aktarıldı. Toplantıya katılan diğer kurumlar da olası afet durumlarına yönelik hazırlıklarını paylaştı.

Toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Kolluk Amirleri, Bölge Müdürleri, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, İl Müdürleri ve meslek odası temsilcileri katılım sağladı.

Tüm Kamu Kurumlarından Koordinasyon Talimatı

Vali Erin, olası afet durumlarında kamu kurumlarının koordinasyon içinde çalışacağını vurgulayarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için azami çabanın gösterileceğini ifade etti.

Kış mevsimi boyunca trafik güvenliğini artırmak ve olumsuzlukların önüne geçmek adına tüm kurumların bilinçli ve duyarlı bir şekilde hareket etmesi gerektiği bir kez daha yinelendi.

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