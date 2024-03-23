Yurtdışından Alınan Telefonlara Yeni Vergi Uygulaması: Kullanım Kapatma Tehlikesi!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir değişiklik, yurtdışından alınan cep telefonlarının vergilendirilmesinde yaşandı. İthal edilen telefonların kullanımı için ödenen telefon harcı, IMEI numarasının kaydedilmesi ve vergi ödenmesi gereken bir zorunluluk haline geldi. Bu verginin ödenmemesi halinde, telefonun kullanımının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılma riski bulunuyor.

Değişiklik Detayları:

Yeni Vergi Oranı: Önceki yıllarda 6,091 TL olan telefon harcı, 2024'te yapılan yeniden değerleme sonucunda %58.46 oranında artışla 31,692 TL'ye yükseltildi. Ödeme ve Kayıt Zorlukları: Cep telefonu vergilerinin ödenmesi sürecinde, vatandaşlar için beklenmedik zorluklar yaşanıyor. Ödemelerin yapıldığı düşünülse bile, BTK'nın kayıt sistemine gerekli bilgilerin girilmemesi nedeniyle ödemelerin geçersiz sayılabileceği belirtiliyor. Kullanım Kapatma Tehlikesi: IMEI numarasının kaydedilmemesi ve vergi ödenmemesi durumunda, telefonların yasal kullanım süresi dolunca devre dışı bırakılma riski bulunuyor. Eleştiriler: Dijital Vergi Dairesi'nin ödeme ekranında kullanıcıları bu konuda uyarmaması ve BTK'ya kayıt yapma konusunda yönlendirme yapmaması eleştiriliyor. Bu durum binlerce kişinin mağdur olmasına neden olabilir. Ödeme Miktarının Artışı: Daha önce 20 bin TL olarak ödenen cep telefonu vergisi, güncellenen tarife gereği 31 bin 692 TL olarak belirlendi. Bu nedenle, önceki harç ödemelerini geri almak isteyenlerin de prosedürlere uygun başvuru yapmaları gerekiyor.

Yurtdışından cep telefonu alan vatandaşların bu yeni düzenlemelere dikkat etmeleri ve vergi ödemelerini düzgün bir şekilde gerçekleştirmeleri önem taşıyor. Aksi halde, telefonlarının yasal olarak kullanıma kapatılma riski bulunuyor.