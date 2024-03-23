Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Tarafından Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz ve uzun süren çalışmaların bir sonucu olarak, 20 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şahıs, saklandığı ikamet yerinde tespit edilmiş ve gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla ekiplerimizin çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.