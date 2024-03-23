Emekliler İçin Ücretsiz Olan Uygulama Artık Yasaklandı

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yaşandı: Uzun yıllardır ücretsiz olarak gerçekleştirilen bir uygulama artık yasaklandı. Bu değişiklik, özellikle yaşlı nüfusun yoğun olduğu Türkiye'de önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Değişiklik Detayları:

Emekli Sayısında Artış: 28 Şubat 2023 tarihinde Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi sonrasında Türkiye'deki emekli sayısı 16 milyonun üzerine çıktı. Yakın gelecekte yapılacak düzenlemelerle birlikte bu sayının 17.5 milyona ulaşması bekleniyor. Teknoloji Eksikliği: Teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde, birçok yaşlı vatandaşın bu gelişmelere ayak uyduramaması dikkat çekiyor. Özellikle ATM kullanımındaki teknik eksiklikler nedeniyle maaşlarını banka veznesinden alan emekliler için bu değişiklik daha da önem kazanıyor. Gişelerde Para Çekme Sınırı: Bankaların yoğunluğu önlemek amacıyla veznelerden yapılan para çekme işlemlerine getirdiği sınırlama dikkat çekiyor. Bu değişiklikle birlikte gişelerden yapılabilecek para çekme limiti 20 bin TL'ye yükseltildi. Emeklilerin Talepleri: Özellikle ATM kullanmayı bilmeyen ve yalnız yaşayan milyonlarca emekli, bu değişiklik nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Finans kuruluşlarına yönelik olarak emeklilerin gişe işlemlerindeki para çekme sınırlamasından muaf tutulması talepleri artıyor.

Bu değişiklikle birlikte, emeklilerin bankacılık işlemlerinde yaşadığı zorluklar ve taleplerin ön plana çıkmasıyla, bu konudaki düzenlemelerin gelecekte nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.