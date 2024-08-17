Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Türkiye İçin Ekonomik Kurtuluş Reçetesi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin ekonomik durumu ve atılması gereken adımlar hakkında dikkat çekici önerilerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, mevcut ekonomi politikalarını ve yapılması gerekenleri madde madde sıralayan Demirtaş, ekonomi yönetiminin mevcut yolunun sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Demirtaş, hükümetin izlediği ekonomi politikalarına dair eleştirilerini 5 maddede özetledi. Özellikle ücretlerin baskılanması konusunda uyarıda bulunan Demirtaş, bu durumun asgari ücretlinin ekonomik olarak zor durumda kalmasına ve banka kredilerinde geri dönüş sorunlarının artmasına yol açabileceğini ifade etti.

Ayrıca, Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkabilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin önerilerini 6 madde olarak paylaşan Demirtaş, bu eylemlere ek olarak 4 maddelik bir “Ayrıca yapılması gerekenler” listesi de sundu. Demirtaş’ın paylaştığı bu ekonomik reçete, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve ekonomi çevrelerinde tartışılmaya başlandı.



