Evlere Kira Baskını Başladı: Maliye Her An Kapınızı Çalabilir

Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin vergi dışı bırakıldığı düşünülen 2 milyon konutu belirledi. Kira vergilerinden kaçışı önlemek amacıyla, Maliye Bakanlığı, 2 milyon konuta tek tek giderek kimlerin oturduğunu belirleyecek.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerle kıyaslanarak, kira geliri potansiyeli olan 4.5 milyon konut analiz edildi. Konutlarda oturanlar ile sahipleri karşılaştırılarak, yaklaşık 2 milyon konutun kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip olduğu belirlendi.

Maliye Bakanlığı, 2023 yılı kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasını önlemek için sıkı bir denetim başlattı. Bu kapsamda ev ev gezerek, kira geliri elde edildiği halde gelir vergisi beyannamesi vermeyen mükellefleri belirleyecek.

Ev sahiplerine resmi yazılar gönderilerek, kira sözleşmesi, kiralama tarihi, kira bedeli ve ödeme detayları gibi bilgilerin istendiği belirtiliyor. Bu adım, ev sahiplerini vergi ödemesi konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Maliye Bakanlığı'nın bu çalışmasıyla, kira gelirlerinden kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçilmesi ve vergi adaletinin sağlanması hedeflenmektedir.