Konya’daki Ispartalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nden

Meram Belediye Başkanını ziyaret etti.



Derneğin kuruluş amacı, çalışma ve faaliyetler konusunda bilgi veren Dernek Başkanı, “ Üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda yardımlaşmasını sağlamak ve bu amaca hizmet edecek her türlü sosyal, kültürel ve iktisadi faaliyetleri destekleyerek üyelerini bu alanlarda gelişmesini sağlayıcı, ayrıca Isparta iline özgün gülcülük ve gül mamulleri, halıcılık ve diğer el sanatları ile iktisadi ve diğer ticari faaliyetlerin tanıtımını yapmak ve faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, turizm değeri taşıyan doğal ve tarihi zenginlikleri tanıtıp geliştirmek için çalıştıklarını, Derneğimizin yapacağı ilmi faaliyetler konusunda yer tahsisi ile ilgili Meram Belediyesi'nin de desteğini bekliyoruz.” Dedi.Ispartalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğine başarılar dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa KAVUŞ ise, belediye olarak farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bugüne kadar güzel çalışmalara imza attıklarını kaydederek, yer tahsisi konusunda yardımcı olacaklarını, Konya’mızda kurulu bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarına çok önemli katkılar sunduklarına vurgu yapan Başkan KAVUŞ, birlik ve beraberlik adına güzel bir oluşumdur.” dedi.