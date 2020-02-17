Isparta 32 Spor Başkanı, Karaman Belediye Başkanı’na tepki gösterdi

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 19. maçında şampiyonluk adaylarından Karaman Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Isparta Atatürk Stadı’nda oynanan maçta pembe-yeşillileri galibiyeti getiren golü 30. Dakikada Enes İlhan Yüksel attı.Maçtan çok Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Belediyesporlu yöneticilerin hareketlerine sitem eden Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Isparta 32 Spor Yönetimi olarak Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Belediyespor Yönetimini kınayan Başkan Yazgan, “Gelelim ligin ilk yarısında 20 Ocak 2019 tarihinde Karaman’da oynanan Karaman Belediyespor-Isparta 32 Spor karşılaşmasında yaşananlara. Bizi o gün protokol tribününe almadılar. Sonra biri gelip, ‘Şurada oturabilirsiniz. Ancak 7 kişiyi geçmeyin’ dedi. Hatta Isparta’nın yayıncı kuruluşunun maçı yayınlamamasına dahi izin vermediler. Ve 2. Yarıda polis zoruyla televizyoncu arkadaşlarımıza yayın yaptırmadılar. Bir su, bir bardak çay bile ikram etmediler. Bir sürü pislik yaptılar. İlk yarıda olmuştu bu olaylar.Gelelim 16 Şubat Pazar günü Isparta’da oynanan Isparta 32 Spor-Karaman Belediyespor maçına. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kendisinin tribünlere alınmadığını iddia etmiş, Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu’nu ve bizleri suçlamış. Belediye Başkanı’nı protokol tribüne oturttuk ve çayda ikram ettik. Kendisi çayı dahi içmedi. Olayları siyasallaştırıp farklı oyunlar içerisine girdi. Karaman Belediyespor sahada kazanamayınca Ispartamız'a geldiği günden bugüne kadar gönülleri fetheden Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu için çirkin bir siyaset güderek hedef göstermeye çalışıyorlar. Isparta olarak sayın valimizin yanındayız. Karaman'a giderek megafondan ağlayan soytarılara en güzel cevabı şampiyon olarak vereceğiz.Sayın Valimiz, tam bir devlet adamıdır. Hatta biz maçlarda kendisine Ispartaspor atkısını takmak istedik. Kendisi rakip takımlara ayıp olmasın diye atkımızı dahi takmayarak ne kadar tarafsız olduğunu da gösterdi. Sayın Valimize ve bizlere karşı yapılan bu kara propagandayı kınıyoruz. Ayrıca maçla ilgili attığımız golün ofsayt olduğunu söylüyorlar. Ve olmayan pozisyonları olmuş gibi gösteriyorlar. Yayıncı kuruluşta hepsi bulunuyor” dedi.Bu arada Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın daha önce içeride oynadıkları Yatağan ve Ortaca Belediyespor maçlarında da bir takım olayların içerisine girdiğini iddia eden Başkan Yazgan, “Hatta Yatağanspor Antrenörünü de sahada kovaladığını duymuştuk. Ortaca maçında da ise 3-0’dan 3-3’e getirdikleri maçla da ilgili bir çok iddia gündemde. Hakemler ve rakipler baskı altına alınmaktadır. Şu unutulmasın bu yıl Karaman’da dahil, Isparta’ya gelen hiçbir takımın ne taraftarı ne de sporcusunun burnu dahi kanamamıştır” diye konuştu.Yaşananlarla ilgili başta TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ve diğer yetkililere bilgi verdiğini anlatan Başkan Yazgan, “Isparta sahipsiz değildir. Sahaya çıkarak bileğimizin hakkıyla kazandığımız 3 puanları masada bırakacak değiliz. Bu şehir şampiyonluğu baştan sona hak ediyor. Daha önce de söylediğimiz gibi biz bu takıma taraftara ve şehre inandık. İnanmaya da devam ediyoruz. İnşallah sezon sonunda gülen taraf biz olacağız. Kimse endişe etmesin. Gün birlik ve beraberlik günü. Gün dayanışma günüdür” dedi.Kaynak: Nurettin Arkan