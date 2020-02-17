Yoshinori Moriwaki kimdir?

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği ile Isparta Belediye Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, 1-8 Mart Deprem haftasında Japon Deprem uzmanı seminer verecektir.- Japon Deprem Uzmanı Yüksek Mimar'nin kendine has yorumuyla Türkçe olarak sunum yapacağı seminerde, topraklarının %97' si deprem kuşağında yer alan ülkemizde deprem gerçeğine dikkat çekecek.- Deprem' e hazır olmak adına yapacaklarımızı anlatacak.Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki Malezya' daki Petronas İkiz Kulelerinin ve Japonya' da bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü AKASHI' nin inşaatını yapan Hazama Ando Corporation firmasının İstanbul Şubesi Genel Müdürü ve Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteridir.5 Mart Perşembe, Saat:14:30