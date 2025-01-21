Isparta’da Siber Suçlarla Mücadele 2024 Faaliyetleri Açıklandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılı boyunca yürütülen çalışmaların detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Siber suç ve suçlularla mücadelede önemli başarılar kaydedildiği bildirilen açıklamada, uluslararası kaynaklı yasa dışı içeriklerin tespit edilmesi ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması dikkat çekti.

Yasa Dışı İçeriklere Müdahale

Amerika, Tayvan ve Hollanda merkezli sunucular üzerinden Türkçe yayın yapan ve terör örgütü propagandası, müstehcen içerikler ile yasa dışı bahis faaliyetlerini barındıran toplam 1.159 internet sitesi tespit edildi. Bu sitelere erişimin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Isparta Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurular yapılarak erişim engeli kararları alındı.

Siber Farkındalık Eğitimleri

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların internet ortamında daha güvende olabilmesi için farkındalık faaliyetlerine de büyük önem verdi. Siber Farkındalık ve Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, Jandarma sorumluluk bölgesinde yaşayan toplam 9.216 vatandaşa eğitim verildi. Eğitimlerde dolandırıcılık olayları, yasa dışı bahis, güvenli internet kullanımı gibi konular ele alındı.

Mücadele Kararlılıkla Devam Ediyor

İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadelede sanal ortamda meydana gelen olayların aydınlatılmasının yanı sıra vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların da internet ortamındaki şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmesi çağrısında bulunan Jandarma, siber alanda emniyet ve asayişin sağlanması için iş birliğinin önemini vurguladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.